EA SPORTS F1 23: Schwierigkeit in F1 World angepasst

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spielende in der Boxengasse die Kontrolle über ihr Auto übernehmen konnten, wenn sie bei der Ausfahrt aus der Box „Rückblende“ eingesetzt hatten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spielende im Mehrspielermodus nach einer Disqualifikation in der Einführungsrunde gelegentlich auch für das Rennen disqualifiziert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das man sich im Cockpit nur noch eingeschränkt umsehen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Fahrer nach dem Wechsel des Teams im Karrieremodus falsche Helme trugen.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Casper Akkermann, Devon Butler und Jamie Chadwick falsche Helme trugen, wenn sie im Grand Prix als Teamkollegen gewählt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Gamertags gelegentlich in unerwarteten Bereichen angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das in LAN-Modi immer „Gleiche Leistung“ aktiviert war.

Es wurde ein Problem durch das Rennsessions in einigen Fällen nicht mit verbundener UDP-Telemetrie geladen wurden.

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen

Diverse kleinere Fehlerbehebungen

Dank des Feedbacks der Community wurden einige Änderungen am Balancing von F1 World vorgenommen, um das Erlebnis für alle Spielende (und insbesondere für Spielende, die die Solo-Ziele zu einfach fanden) zu verbessern.

Hier eine Übersicht:

Alle F1 World-Events, die bisher dem Tech-Level eines Spielenden entsprachen, wurden angepasst und entsprechen jetzt einem etwas niedrigeren Tech-Level.

Die Modifikator-Einstellung des Tech-Levels in F1 World kann jetzt allen Solo-Events zugewiesen werden, die „Tech-Level“ verwenden, was eine optionale Erhöhung der Schwierigkeit ermöglicht.

Die Modifikator-Einstellung des Tech-Levels in F1 World wurde aktualisiert und ermöglicht nun Werte von 0 bis +150 (bisher -100 bis +100).

Events in F1® World mit niedrigerem Tech-Level ändern sich jetzt mit der Höhe des Tech-Levels des Spielenden.

Weitere Änderungen an F1® World wie höherstufige Solo- & Mehrspieler-Events erscheinen im Laufe des Jahres.

Außerdem wurden einige Änderungen an EA Racenet vorgenommen, um die Liga-Funktion in F1® 23 zu verbessern. Diese Änderungen umfassen On-Demand-Ligen, KI in Lobbys, KI in Platzierungen und verbesserte Suchfilter.