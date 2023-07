EA SPORTS F1 23: Xbox vs. PlayStation im Next-Gen-Rennen

Digital Foundry nahm sich den aktuellen Ableger EA SPORTS F1 23 aus dem Hause EA vor, um einmal genauer die Unterschiede zwischen der Xbox Series X/S, der PlayStation 5 und der PC-Version zu analysieren.

Betrachtet man das Spiel und die Tests, fallen einem dutzende Neuerungen auf, doch neben den neuen Spielinhalten sind die grafischen Eigenschaften hier das zentrale Thema. Insbesondere Punkte wie Raytracing oder die Performance des Rennspiels sind der Kern des Videos.

Auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 laufen dabei jeweils wahlweise auf einem Qualitätsmodus mit 4K – was in F1 23 einer Auflösung von 3072 × 1728 bis 3840 × 2160 mithilfe einer dynamischen Auflösung entspricht. Diese Art der Technik ist nichts Ungewöhnliches und hilft, dass euer Spiel nicht nur schick über den Bildschirm flimmert, sondern auch performant bleibt.

Raytracing beherrschen die beiden Zugpferde von Sony und Microsoft ebenfalls. Nur musste man sich im Hause EA einiger Tricks bedienen. Eigentlich sind die schicken Effekte der Beleuchtung, oder dynamischen Schatten, nicht immer aktiv. Die Konsolen müssen ein wenig schummeln, um die Performance aufrechtzuerhalten.

So kommt es dazu, dass die Grafikeffekte zum Beispiel nur im Menü sichtbar sind oder in den Wiederholungen der Rennen. Ein ähnliches Schicksal ereilte Gran Turismo auf der PlayStation 5, in dem die Effekte nur in den Menüs oder den Wiederholungen sichtbar sind. Sobald euer Rennen startet, nutzt das Spiel bekannte Effekte wie Ambient Occlusion oder Screen Space Reflections, um ein hübsches Bild und eine Täuschung zu erzeugen, was im Vergleich zu den Wiederholungen auch bemerkbar ist. Aber es macht den Titel nicht weniger ansehnlich, dafür aber flotter in der Bildrate.

Die Xbox Series S ist der interessanteste Kandidat und nutzt sämtliche Effekte, die die Xbox Series X ebenfalls beherrscht. Durch eine geringere Auflösung (bis 1080p) sowie einer kürzeren Render-Distanz schafft sie es sogar dabei, konstant die 60 Bilder pro Sekunde zu halten.

Der Qualitätsmodus schafft es bei beiden großen Konsolen auf stabile 60 Bilder die Sekunde, unabhängig davon, ob größere Ansammlungen von Fahrzeugen im Bild sind. Da fällt es nicht ins Gewicht, wenn plötzlich die Spiegelung am Außenspiegel durch die Engine nicht mehr 100-prozentig berechnet wird. Die Funktion der konstanten Berechnung der hübschen Effekte kann aber im Menü forciert werden. Egal, auf welcher Konsole, eure Bildrate bricht aber auf schwankende 30fps herunter.

Natürlich bietet EA SPORTS F1 23 die Möglichkeit, das Spiel mit 120 Hz zu spielen. Hier werdet ihr eine konstante Bildrate erhalten, wobei klar die Effekte heruntergedreht werden. Man muss aber gestehen, das fällt in der Renn-Action nicht wirklich ins Auge, oder? Eure Replays laufen ebenfalls mit 120 Bildern die Sekunde. Wichtig ist dabei, dass der Titel nicht mehr in dynamischen 4K rendert, sondern sich nur noch die Auflösung in 1440p bedient.

Insgesamt hat EA mit dem neuesten Ableger einen starken Boliden im Grid platziert. Die technischen Features der aktuellen Generationen werden hervorragend genutzt. Ebenso auf der kleinen Xbox Series S steht eurem Rennspaß kein großes Downgrade im Weg, oder das Einbrechen der Performance in hitzigen Augenblicken.

Im Gegensatz zu F1 22 macht das Spiel einen riesigen Sprung, um die Hardware der Current-Gen-Konsolen an ihr Limit zu treiben, und euch optisch was zu bieten. Zwischendurch gibt es aber technisch gelegentlich Aussetzer, wie die fehlerhafte Berechnung einer Spiegelung auf eurem Auto. Diese fallen aber nicht sonderlich stark ins Gewicht und kommen eher selten vor.

Man darf also aus technischer Sicht ruhig Platz nehmen im Rennwagen der Königsklasse, und sich auf die nächsten Rennen im traumhaft schönen Regen freuen. Dazu soll in Zukunft die Unterstützung von FSR 2.0 eingebaut werden, was die Performance noch einmal verbessern wird.