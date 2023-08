EA SPORTS F1 23: Herausforderung gegen Max Verstappen

Electronic Arts feiert den Start der neuen F1-Saison mit Herausforderungen in der realen Welt und Spiel-Updates in EA SPORTS F1 23. In zwei „Pro Challenges“ können Fans in Ghost Lap Time Trials gegen die EA SPORTS-Botschafter Max Verstappen und Charles Leclerc antreten. Daniel Ricciardo kehrt ebenfalls in das Spiel zurück. Außerdem gibt es eine aktualisierte Strecke in Singapur und weitere F1 World-Herausforderungen.

Vom 29. August bis zum 4. September können Fans in einem intensiven Rundenzeitfahren gegen den amtierenden Weltmeister Max Verstappen fahren, der in einem Video dazu einlädt, auf dem Circuit Zandvoort gegen ihn anzutreten. Verstappen hat die Messlatte hoch gelegt: Spieler:innen, die seine Zeit von 1:10:621 schlagen, erhalten im Spiel seinen speziellen Formel 1 Dutch Grand Prix 2023-Helm als Anerkennung für ihren Sieg.

Ab dem 5. September können sie dann versuchen, die Rundenzeit von Charles Leclerc zu unterbieten, um einen speziellen Scuderia Ferrari-Artikel für den Formel 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 zu gewinnen.

„Wir sind von der Einführung des neuen ‚Pro Challenge‘-Features in F1 World mehr als begeistert. Den Spieler:innen die Möglichkeit zu geben, direkt im Spiel gegen ihre Lieblingsfahrer anzutreten, ist etwas, das wir schon immer bieten wollten,“ so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „F1 World wird sich weiter entwickeln und den Spielern noch mehr Gelegenheiten bieten, ihr virtuelles Fahrkönnen gegen ihre realen Helden zu testen.“

Das neueste Update bringt eine Vielzahl neuer Inhalte für die Fans, darunter die Rückkehr von Daniel Ricciardo. Ab dem 29. August können die Spieler:innen das Steuer der australischen Rennlegende im Spiel übernehmen und das neue Layout des Marina Bay Circuit genießen, welches die realen Änderungen an mehreren Kurven widerspiegelt. Am 19. September folgt das dritte Update für die Fahrerwertung, mit dem die Profile an die Leistung im echten Leben angepasst werden.

Weitere F1 World-Herausforderungen werden den ganzen September über verfügbar sein, darunter fünf F1 Replays-Events sowie neue, vom Studio kuratierte Szenario-Events mit Valtteri Bottas, Logan Sargeant und Lando Norris, die selbst die erfahrensten Veteranen auf die Probe stellen. F1 World bietet weiterhin regelmäßige Gameplay-Updates, die exklusive Team- und Saison-Belohnungen bieten, darunter Sondereditionen wie das kürzlich hinzugefügte Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Livery.

Neben der Teilnahme an allen Rennstrecken der Saison 2023, mit allen Teams und Fahrern können die Spieler:innen in „Braking Point 2“, dem Story-Modus von F1 23, die Dramatik der Formel 1 erleben und in den verschiedenen Einzel- und Mehrspieler-Modi, darunter dem beliebten „My Team“, ihr eigenes Vermächtnis schaffen.

F1 23 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über EA App, Epic Games Store und Steam verfügbar.