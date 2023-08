Payday 3: Zwei Gamescom Awards abgeräumt

Deep Silver und Starbreeze verkünden stolz, dass PAYDAY 3 zwei gamescom Awards erhalten hat und in den Kategorien „Best PC Game” und „Most Entertaining Game” ausgezeichnet wurde. Almir Listo, Global Brand Director und Head of Community bei Starbreeze, nahm die Auszeichnungen während der Messe in Köln mit folgenden Worten entgegen:

Almir Listo, Global Brand Director und Head of Community bei Starbreeze, nahm die Auszeichnungen während der Messe in Köln mit folgenden Worten entgegen: „Da der Release des Spiels weniger als einem Monat entfernt ist, sind diese Auszeichnungen ein großer Meilenstein für uns bei Starbreeze. Wir haben hart daran gearbeitet, PAYDAY 3 zum bestmöglichen Sequel zu machen. Die beiden gamescom Awards für das „Best PC Game” und „Most Entertaining Game” sind ein Beweis dafür, was unser Team und unser Partner Deep Silver gemeinsam erreicht haben. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt es spielen kann. Der 21. September kann nicht früh genug kommen“.

Die gamescom-Awards für das „Best PC Game” und „Most Entertaining Game” folgen auf eine starke Präsenz von PAYDAY 3 auf der gamescom 2023, wo der „99-Boxes-Heist“ am PLAION-Consumerstand (Halle 9.1 Stand B010-C019) spielbar ist; angehende Heister sind herzlich eingeladen, sich der Bande für eine weitere Runde Chaos und Verbrechen anzuschließen.

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in PAYDAY 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store im Xbox Series S|X Game Pass, auf PlayStation 5 und GeForce Now aus dem Ruhestand zurück.