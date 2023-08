Grand Theft Auto V: Dreifache Belohnungen für Deadline und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Biker-Boni und -Rabatte, dreifache Belohnungen für Deadline und mehr

In dieser Woche geht es in der Biker-Szene in GTA Online rund – mit zahlreichen frischen Boni und Rabatten rund um Clubhaus-Missionen, MC-Aufträge, MC-Herausfoderungen, Motorrad-Service und MC-Verkaufsmissionen.

Außerdem gibt es im futuristischen Deadline-Modus in dieser Woche dreifache Belohnungen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Boni.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ und RP für Clubhaus-Missionen, MC-Aufträge, MC-Herausforderungen, Motorrad-Service und Deadline

für Clubhaus-Missionen, MC-Aufträge, MC-Herausforderungen, Motorrad-Service und Deadline Doppelte GTA$ und RP für MC-Verkaufsmissionen

für MC-Verkaufsmissionen Doppelte GTA$, RP und Arenapunkte in der Arenaserie

in der Arenaserie Das Ride-or-Die-T-Shirt für den erfolgreichen Abschluss einer MC-Verkaufsmission in dieser Woche

für den erfolgreichen Abschluss einer MC-Verkaufsmission in dieser Woche Das Atomic-Racing-Design für den Declasse Walton L35 (Geländewagen) für den Abschluss einer Biker-Versorgungsmission und einer Clubhaus-Mission vor dem 6. September

für den Declasse Walton L35 (Geländewagen) für den Abschluss einer Biker-Versorgungsmission und einer Clubhaus-Mission vor dem 6. September Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: die Pegassi Faggio Mod (Motorrad), der BF Raptor (Geländewagen, 50 % Rabatt), der Coil Cyclone (Supersportwagen), die Nagasaki Shotaro (Motorrad) und die Western Powersurge (Motorrad, 30 % Rabatt)

die Pegassi Faggio Mod (Motorrad), der BF Raptor (Geländewagen, 50 % Rabatt), der Coil Cyclone (Supersportwagen), die Nagasaki Shotaro (Motorrad) und die Western Powersurge (Motorrad, 30 % Rabatt) Ausstellungsraum von Luxury Autos: die Nagasaki Shinobi (Motorrad, 30 % Rabatt) und der Vapid Flash GT (Sportwagen)

die Nagasaki Shinobi (Motorrad, 30 % Rabatt) und der Vapid Flash GT (Sportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: die Principe Lectro

die Principe Lectro Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Grotti Cheetah (Supersportwagen, 40 % Rabatt), die Pegassi Esskey (Motorrad) und die Western Reever (Motorrad)

der Grotti Cheetah (Supersportwagen, 40 % Rabatt), die Pegassi Esskey (Motorrad) und die Western Reever (Motorrad) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Wer die LS-Car-Meet-Serie an zwei Tagen in Folge gewinnt, erhält den Nagasaki Stryder (Motorrad)

Wer die LS-Car-Meet-Serie an zwei Tagen in Folge gewinnt, erhält den Nagasaki Stryder (Motorrad) Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S:

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: die Shitzu Hakuchou Drag (Motorrad) Das HSW-Zeitrennen der Woche führt von Sandy Shores nach La Puerta



40 % Rabatt auf Biker-Clubhäuser und Biker-Unternehmen sowie Vorräte und Verbesserungen

auf Biker-Clubhäuser und Biker-Unternehmen sowie Vorräte und Verbesserungen 30 % Rabatt auf Deadline-Outfits

auf Deadline-Outfits Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf die Western Powersurge (Motorrad) und die Nagasaki Shinobi (Motorrad), 40 % auf den Grotti Cheetah (Supersportwagen), die Western Gargoyle (Motorrad) und Arena-Verbesserungen für das Deathbike (Apokalypse, Zukunftsschock und Albtraum) sowie 50 % auf den BF Raptor (Geländewagen)

30 % Rabatt auf die Western Powersurge (Motorrad) und die Nagasaki Shinobi (Motorrad), 40 % auf den Grotti Cheetah (Supersportwagen), die Western Gargoyle (Motorrad) und Arena-Verbesserungen für das Deathbike (Apokalypse, Zukunftsschock und Albtraum) sowie 50 % auf den BF Raptor (Geländewagen) Rabatte beim Waffentransporter: 30 % auf den kompakten Granatwerfer und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP

30 % auf den kompakten Granatwerfer und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Annis Apocalypse ZR380, die Chamäleon-Felgenfarben „eloxierte burgunderrote Perle“ und „holographisch, dunkel“, die Chamäleon-Lackierung „zartrosa Perle“, das Outfit „Furioses Fisten“ (für weibliche Charaktere), das Love-Fist-T-Shirt und das -Flanellhemd und mehr

