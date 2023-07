EA SPORTS F1 23: Neuigkeiten zu F1 World und Inhaltsupdates

Electronic Arts kündigt neue Spiel-Updates und Herausforderungen für EA SPORTS F1 23 an. F1 World, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel, der Fahrer durch regelmäßige Inhaltsupdates mehr Möglichkeiten bietet, sich mit dem Sport zu beschäftigen, wird Ende August eine neue „Pro Challenge“ einführen, bei der Fans mit EA SPORTS-Botschafter Max Verstappen in einem Geisterrunden-Zeitfahren Rad an Rad fahren können.

Das erste „F1 Replay“, die neue mobile App von Racenet für „Ligen“ und aktualisierte Fahrerwertungen, die auf der Leistung der Fahrer in der realen Saison basieren, werden das Spielerlebnis verbessern sowie das Spiel und den Sport noch näher zusammenbringen.

„Wir freuen uns sehr, den Fans neue Rennherausforderungen bieten zu können, einschließlich der Möglichkeit, ihre Fähigkeiten gegen Ghost-Laps von echten F1-Fahrern im Spiel zu testen, angefangen beim aktuellen Meisterschaftsführer“, so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Unsere neue ‚Pro Challenge‘ wird ein zentrales Feature in F1 World werden, das den Spieler sowohl Ruhm als auch exklusive Gegenstände einbringt.“

Heute startet das erste „F1 Replay“, der es Fans ermöglicht, frühere Rennen der Saison 2023 noch einmal zu erleben, indem sie die Kontrolle über einen der 20 Fahrer in einem nachgebauten Grand Prix übernehmen. Beginnend mit dem FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023 wird jede Woche ein neues Rennen aus dem Kalender 2023 enthalten sein.

Im Laufe des nächsten Monats wird F1 World eine Reihe von im Studio zusammengestellten Szenarien zeigen, die selbst die erfahrensten Veteranen auf die Probe stellen. Darunter sind einige der beliebtesten Fahrer der Fans, wie George Russell (24. Juli), Fernando Alonso (31. Juli), Valtteri Bottas (8. August) und Oscar Piastri (22. August).

F1 World wird weiterhin regelmäßige Gameplay-Updates liefern und Spieler exklusive Team- und Saison-Belohnungen einbringen, wie z. B. Sondereditionen von Lackierungen, Fahrerhelmen, Rennanzügen und mehr.

Am 25. Juli aktualisierte F1 23 die „Ligen“, eine Zusatzfunktion, mit der Spieler über die kostenlose EA Racenet-App (verfügbar über die Homepage oder mobil für iOS und Android) benutzerdefinierte Mehrspieler-Meisterschaften erstellen, ihnen beitreten, planen und verwalten können.

Die Plattform wird nun „On-Demand“-Liga-Rennen haben, die die Flexibilität ermöglichen, Rennen zu fahren, ohne ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit festlegen zu müssen. Die KI wird wieder in das Line-up aufgenommen, was individuelle KI-Einstellungen und Schwierigkeiten in jeder Liga ermöglicht.

In naher Zukunft werden die Telemetriedaten über die App verbessert, sodass die Rennfahrer ihre Zeitfahrrunden nicht nur mit ihren Freunden und Rivalen, sondern auch mit professionellen Fahrern vergleichen können.

F1 World ist nur einer der Spielmodi, die in F1 23 verfügbar sind. Neben der Teilnahme an allen Rennstrecken der Saison 2023 mit allen Teams und Fahrern können Spielende das Drama der Formel 1 in „Braking Point 2“ erleben und ihr eigenes Vermächtnis in den verschiedenen Einzel- und Mehrspielermodi, einschließlich des beliebten „My Team“, aufbauen.

Um mit dem Fortschritt der Meisterschaft Schritt zu halten und die Authentizität des Spiels zu erhöhen, wurde jetzt mit Hilfe der F1-Experten Anthony Davidson und Alex Jacques ein Update der Fahrerwertungen veröffentlicht, das die realen Leistungen der Fahrer von Monaco bis Silverstone besser darstellt. Die vollständige Liste der aktualisierten Fahrerwertungen im Spiel und weitere Informationen zu diesem Thema gibt es hier.

F1 23 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über EA App, Epic Games Store und Steam erhältlich.