Gaming: Großteil der Spielerschaft ist laut Studie weiblich

Ein weit verbreiteter Gedanke ist noch immer auf sämtlichen Kanälen im Internet gefestigt: Es gibt keine Frauen, die wirklich Computerspiele spielen. Oft ist dabei der eigene Gedanke eine Vermutung, denn durchaus gibt es viele Frauen im Bereich Gaming, die auch aktiv spielen. Viele Spieler fokussieren sich allerdings nur auf ihr Umfeld oder die eigenen Erfahrungen. Getreu dem Motto: „Was ich nicht sehe, gibt es auch nicht.“

Dabei ist nicht einmal nur die Rede von Influencerinnen. Sondern einfach auch den stillen Spielerinnen. Die Problematik, dass diese sich aufgrund von übergriffigen Verhalten und mehr, nicht offen zeigen verstärkt diese Narrative ungemein. Schließlich waren die letzten 30 Call of Duty Runden nicht ein weiblicher Name in der Lobby, oder gar eine Frau zu hören. Auch auf dem letzten Messe-Besuch sah man nicht so viele in den Schlangen anstehen. Und so entwickelt sich eine Narrative, die seit Jahren schon keinen festen Bestand mehr hat.

Das US-amerikanische Marktforschungsinstitut Circana nahm sich dieser Problematik an und führte umfangreiche Forschungen sowie Umfragen dazu durch. Dabei fokussierte sich das Institut auf den Markt der USA, für den Bereich der Current-Gen-Konsolen.

Laut der Analyse sind derzeit 47 % der Konsolenspieler in den USA weiblich, bei den PC-Spielern 50 % und beim Smartphone 54 %. Vergleicht man diese Zahlen mit den Ergebnissen aus dem letzten Jahr, ist eine Steigerung von jeweils einem Prozent zu verzeichnen.

Ebenfalls analysierte das Team den Anteil der jeweiligen Generationen. Als Fokus bezieht man sich hier ausschließlich auf die Current-Gen-Versionen, wie eine Grafik zeigt.

41 % aller PlayStation 5 Konsolen gehören Frauen

45 % aller Xbox Series X/S Konsolen gehören Frauen

52 % aller Nintendo Switch Konsolen gehören Frauen

50 % aller Gaming-PC gehören Frauen

Ebenso analysierte das Unternehmen die Zuschauerschaft von Branchengrößen wie IGN, bei der ebenfalls die Hälfte der Zuschauerschaft weiblich ist.

Insgesamt ist diese Untersuchung sehr wichtig für die Branche, wie auch das narrative Denken der Spieler: Frauen sind bewusst Spielerinnen, keine Randerscheinungen. Sie teilen das gleiche Hobby, sind eine feste Zielgruppe für Entwickler und schon lange ein fester Bestandteil des gemeinsamen Hobbys. Unabhängig davon, ob einfach für sich Zuhause, als Streamer oder im E-Sport.

Executive Director Mat Piscatella erklärte für diese Berechnung ebenso die Grundlage der Studie. Dabei nutzte man das Prinzip der rotierenden Stichproben in mehreren Haushalten. Die Umfragen werden online durchgeführt, entweder per Computer oder über das Smartphone. Entscheidend für die Auswertung ist, dass die befragten Teilnehmer*innen in den letzten 30 Tagen auch gespielt haben. Damit es zu keinen Ungleichgewichten kommt, nutzte Circana eine Gewichtung für die Datensätze, um die Mengen repräsentativ zu halten.