EA SPORTS F1 23: Charles Leclerc fordert zur Pro-Challenge heraus

Könnt ihr die Zeit von Charles Leclerc in Monza schlagen? Versucht euer Glück in der F1 23 Pro Challenge.

F1 23-Spieler kommen ab sofort in den Genuss einer neuen Pro Challenge. Nach Max Verstappens Herausforderung können nun Zeitrennen gegen Charles Leclerc bestritten werden, bei denen es gilt, seine persönliche Rundenbestzeit von 1:20:151 zu schlagen. Als Preis winkt eine Replik des Helmes, den Leclerc in Monza getragen hat.

Charles Leclercs Videobotschaft, in der er zum Rennen herausfordert, kann hier angesehen werden:

Die Pro Challenge kann bis zum 11. September gemeistert werden. In einem weiteren zeitlich begrenzten Event kommen Spieler in den Genuss der neuen Scuderia Ferrari Livree, welche den Sieg des Le Mans 24 Stunden-Rennens feiert. Diese wird bis zum 16. September die Standard-Livree des Teams in den Modi Karriere, Zeitfahren und Grand Prix ersetzen.