Xbox Game Pass: Service nicht wertvernichtend laut Football Manager-Chef

Während der Gerichtverhandlung zwischen Microsoft und der FTC war PlayStation-Chef Jim Ryan per Video zugeschalteten und machte in seiner zuvor aufgezeichneten Aussage Angaben zu verschiedenen Sachverhalten.

Unter anderem bestätigte Ryan, weiterhin hinter seiner im Jahr 2022 getroffenen Aussage zu stehen, der Game Pass sei bei Entwicklerstudios unbeliebt, da der Service wertvernichtend sei.

Anders sieht das Miles Jacobson, Chef von Sports Interactive, der durch die Football Manager-Reihe bereits Erfahrungen mit Microsofts Abo-Modell gemacht hat. Seine Sicht der Dinge schildert er im Gespräch mit Eurogamer folgendermaßen:

„Jedes Studio wird eine andere Meinung dazu haben, und verschiedene Studios werden verschiedene Daten haben, weil verschiedene Spiele in verschiedenen Situationen gut funktionieren. Für uns gibt es auf allen drei Plattformen nur Positives zu berichten.“

„Unser Geschäft ist ziemlich Straff getaktet und ich möchte, dass unser Studio profitabel ist. Sega ist vor all den Jahren ein großes Risiko mit uns eingegangen, und ihre Aktionäre sollten dafür belohnt werden – so seltsam das auch klingen mag. Wir neigen also nicht dazu, Geschäfte zu machen, die für irgendeinen Teil des Unternehmens schlecht sind.“

„Die einfache Tatsache ist, dass Game Pass und Apple Arcade neue Leute zur Franchise gebracht haben, die sie vorher nie gespielt haben. Ich bin bezüglich unserer Spiele zuversichtlich genug, um zu glauben, dass wir diese Kunden jetzt für eine lange Zeit haben werden, egal auf welcher Plattform wir sind.“

„Jedes Studio muss seine eigenen Entscheidungen treffen, aber ich kann einige der Zitate und Aussagen, die ich von anderen Studios höre, nicht bestätigen. Ich sehe das bei uns nicht. Für uns läuft das alles sehr gut.“