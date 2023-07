PowerWash Simulator: Geheimnisvolle Roadmap lädt zum Spekulieren ein

FuturLab, der Entwickler von PowerWash Simulator, veröffentlichte einen Entwicklungsplan zum Spiel inkl. alles bisher erschienen DLCs und bereits bekannten Ankündigungen. Außerdem werdet ihr aufgefordert, zu spekulieren, was als Nächstes „sauber gemacht“ werden soll.

Bisher gab es folgende Veröffentlichung und Erweiterungen für die Xbox Series X/S:

Dazu steht im dritten Quartal „The Muckingham Files“ und ein kostenpflichtiger DLC an. Im vierten Quartal erwartet euch dann ein Sesonal Event und ein weiterer kostenpflichtiger „Warhammer 40.000 DLC„.

Das Spiel gibt es weiterhin im Xbox Game Pass oder im Microsoft Store unter folgendem Link:

Also, was denkt ihr, was wird im dritten Quartal als Nächstes in PowerWash Simulator gereinigt?