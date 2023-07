The Crew 2: American Legends Season und kostenlose Spieltage

Autor:, in / The Crew 2

Anschnallen für The Crew 2 Season 9 Episode 1: American Legends. Dazu gibt es kostenlose Spieltage, damit alle mitmachen können.

Ubisoft gibt bekannt, dass das neueste kostenlose The Crew 2-Update, Season 9 Episode 1: American Legends, ab heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich sein wird. Spielerinnen und Spieler können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.

Der Trailer zu The Crew 2 Season 9 Episode 1: American Legends ist hier zu sehen:

In dieser ersten Episode von Season 9 wird The Crew 2 ein lang ersehntes Feature einführen: Den Race Creator. Dieses Tool wird den Spielern ermöglichen, ihre eigenen Rennen zu erstellen und mit der Community zu teilen, während sie frei in der Welt von TC2 unterwegs sind.

Sie werden die Möglichkeit haben, ihre eigenen Regeln, Kategorien und Modifikatoren (Fahrzeugmodell oder -marke, Verkehr, Wetter, Tageszeit…) anzuwenden, um ihre Traumrennen zu erstellen und die Fans für ihre Lieblingskreationen abstimmen zu lassen!

Zum ersten Mal seit Season 5 werden in dieser ersten Episode neue American Legends-Geschichten und -Events eingeführt, die den The Crew 2-Spieler die Möglichkeit geben, auf einer epischen Schatzsuche hinter dem Steuer legendärer Autos wie dem Bugatti Chiron Sport 300+ Divine Edition (Hypercar), dem Ford Mustang Boss 429 Lime Edition (Straßenrennen), dem Chevrolet Camaro RS Ghost Edition (Straßenrennen) oder dem Nissan GT-R Haru Edition (Straßenrennen) durch das Land zu fahren.

S9E1 wird auch ein neues Live-Xtrem-Event einführen. Diese Renn-Quests auf dem gesamten US-Festland, und insbesondere das Road to O’ahu-Event mit seinem abschließenden Cinematic, werden neue Details und Hintergrundgeschichten zeigen, die mit dem nächsten Teil der Franchise verbunden sind: The Crew Motorfest.

Außerdem können die Spieler all diese neuen Features während eines kostenlosen The Crew 2-Wochenendes vom 6. bis 10. Juli auf PC und Konsolen testen!