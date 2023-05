Autor:, in / The Crew 2

Die Zukunft des Alpha Grand Prix in The Crew 2 Season 8 Episode 2: “USST NEXT” steht an. Heute, am 10. Mai beginnt die neue Ära der Hochgeschwindigkeitsrennen.

Ubisoft gibt bekannt, dass das neueste kostenlose The Crew 2-Update, Season 8 Episode 2: USST Next, ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich ist. Spieler können auch Ubisoft+ und Amazon Luna abonnieren.

In dieser zweiten Episode von Season 8 hält The Crew 2 einige neue Überraschungen bereit, darunter eine aufregende Partnerschaft zwischen Motorflix, unserem spielinternen Anbieter von Inhalten, und der US Speed Tour-Serie. Mitten auf dem Lake Michigan finden zehn neue Events mit einem brandneuen Gameplay-Modifikator statt, den es in The Crew 2 noch nie gab: Speed-Booster.

Dieses exklusive Feature, das nur in den neuen USST Next-Events verfügbar ist, sorgt für ein rasantes Erlebnis. Die neuen Unterdruckkammern geben einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub, der es ermöglicht, über 500 km/h zu erreichen!

Die Spieler müssen auf die verschiedenen Arten von Boostern achten, die die gesamte oder einen Teil der Strecke einnehmen, und strategische Entscheidungen treffen, da auch die KI diese Geschwindigkeitsboosts nutzen kann.

Die Spieler können sich in der Motorflix-Arena, einer komplett geschlossenen Strecke, hinter das Steuer der futuristischen AGP-Konzeptautos setzen, um die Geschwindigkeitsbooster zu meistern.

Mit dieser zweiten Episode wird auch ein brandneuer Motorpass eingeführt, der 50 Stufen mit exklusiven Belohnungen enthält, sowohl kostenlos als auch Premium. Belohnungen sind unter anderem Sondereditionsfahrzeuge wie der McLaren 720S Spider Blast Edition (Hypercar), der Proto Concept Sparrow Competition (AGP), der Lotus Evora GTE Overcut Edition (Straßenrennen) sowie verschiedene Prestigeobjekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr.

Insgesamt 17 Stufen bieten kostenlose Belohnungen, darunter das Creators Concept Spruemeister SM71 (AGP), das von John Frye, Chefdesigner, digitales Modellierungs- und Visualisierungsteam bei Honda Motorsports, entworfen wurde.

In USST NEXT werden viele Fahrzeuge aus früheren Motorpässen ihr Comeback im Store feiern, so dass Spieler diese mit Bucks oder CCs kaufen können. Die Liste der zurückkehrenden Fahrzeuge umfasst den Chevrolet Grand Sport Armored Edition (Straßenrennen) am 10. Mai, den Shelby GT500 1967 Americar Edition (Rally Cross) am 31. Mai, den Volkswagen Kombi High School Edition (Monstertruck) und den Creators Tkachenko Ice Hunter (Rally Cross) am 21. Juni.

Zusätzlich zu den Fahrzeugen, die im Motorpass verfügbar sind, werden im Laufe der Season neue Fahrzeuge in den Shop aufgenommen, um den Spieler so viel Auswahl wie möglich zu bieten. Ab dem 10. Mai kann der Proto Concept Glow Motorsport (AGP) und der Proto Concept Pulse Performance (AGP) gefahren werden. Weitere Überraschungen werden im Laufe der Episode mit neuen Fahrzeugen hinzukommen.

„USST Next“ bietet außerdem erweiterte Anpassungsmöglichkeiten mit 40 zusätzlichen Prestigeobjekten, darunter animierte Dächer sowie Avatar-Outfits, Rauch, Reifen, Unterbodenschutz, getönte Scheiben und mehr.

Das LIVE-Gipfelerlebnis wird in dieser Episode fortgesetzt und macht Platz für eine neue Serie wöchentlicher Wiederholungen. Bei diesem wöchentlichen PvP-Wettbewerb geht es darum, den höchsten Rang zu erreichen. Jede Woche werden die besten Spieler mit einzigartigen Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.