The Crew 2: Ein Schneesturm wütet in Season 7

Ein Schneesturm wütet in The Crew 2 Season 7 Episode 2: Blizzard Rush. Das Update erscheint heute kostenlos für das Rennspiel. Dazu gibt es einen Motorpass und mehr.

Ubisoft gibt bekannt, dass das neue, kostenlose The Crew 2-Update, Season 7 Episode 2: Blizzard Rush, ab heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam sein. Spielerinnen und Spieler können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.

In dieser zweiten Episode von Saison 7 stellt MotorFlix die Spieler vor eine neue Herausforderung. Mit geschärften Sinnen und voller Konzentration kann ein neues landesweites, illegales Rennen absolviert werden. Diesmal sind die Umweltgefahren allgegenwärtig und weder kurvige Bergstraßen noch der kommende Schneesturm werden das Rennen erleichtern. Das Blizzard Rush-Update enthält fünf neue epische Hypercar-Events, die alle zur Veröffentlichung verfügbar sind. Spieler, die die komplette Serie abschließen, schalten eine exklusive Belohnung frei: das fantastische BMW M8 Coupé in der No Rules Edition!

Blizzard Rush führt außerdem einen neuen Motorpass ein, der 50 Stufen neuer exklusiver Belohnungen enthält, sowohl kostenlos als auch Premium. Inhalte sind Hochleistungsfahrzeuge wie der Bugatti EB110 Super Sport Anodized Edition (Hypercar), der Dodge SRT Charger Lab Edition (Street Race), der Saleen S1 Icebreaker Edition (Street Race) oder Prestigeobjekt, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und mehr.

In Season 7 Episode 2 werden Fahrzeuge aus früheren Motorpässen wieder in den Shop zurückkehren, so dass diese Fahrzeuge mit Bucks oder CCs gekauft werden können. Wiederkehrende Fahrzeuge sind der BMW M8 Competition Coupe Interception Unit (Street Race) am 8. Februar, der Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Unit (Hypercar), der RAM 1500 Rebel TRX Concept Enforcer Unit (Rally Raid) am 15. Februar und der Mitsubishi 3000 GT VR4 Interception Unit (Street Race) am 1. März.

Mit Blizzard Rush wächst die Fahrzeugpalette von The Crew 2 mit dem Porsche 928 S4 (Street Race) am 18. Januar und dem McLaren 765LT (Hypercar) am 25. Januar weiter an. S7E2 bietet außerdem neue Anpassungsoptionen mit 43 neuen Prestigeobjekten, einschließlich animierter Dächer, sowie Avatar-Outfits, Rauch, Reifen, Unterbodenschutz, Fenstertönungen und mehr.

Der LIVE-Summit wird auch in Season 7 Episode 2 mit neuen wöchentlichen Herausforderungen fortgesetzt. Während der LIVE Summits gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler je nach ihrer Platzierung mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.