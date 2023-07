Starfield: Was serviert der stellare Koch?

In Starfield dürft ihr euer Alter-Ego in üblicher Manier mit verschiedensten Nahrungsmitteln sättigen. Das Sättigungsgefühl geht etwa mit einem saftigen Buff einher, zum Beispiel ein Bonus auf eure Stärke. Doch was kocht der stellare Koch für sich in den Weiten des Weltalls? Der nächste Supermarkt ist schließlich nicht um die Ecke und Replikatoren wie in Star Trek gibt es offenbar nicht.

Starfield setzt auf konventionelle Methoden zur Versorgung. Da ist das Trinkpäckchen, welches schon ein wenig an die Pausen-Lunch-Box aus der Schule erinnert. Ihr erhaltet damit nicht nur Sauerstoff zurück, sondern verliert auch über einen gewissen Zeitpunkt etwas an Lebenspunkten. Natürlich, so ein Nitrat-Kunst-O-Saft wird vermutlich nicht das gesündeste sein.

Das handelsübliche Steak aus dem Hause „Butchers Best“ liefert da schon mehr Nährwerte. Ein satter Lebenspunktebonus wird euch mit dem Verzehr gewährt. Aber nur, wenn es ordentlich durchgebraten wurde. Das synthetisch erstellte Fleisch sieht dazu hervorragend aus und scheint seinem Vorbild aus alten Tagen in keiner Form hinterher zu hängen.

Welches der Gerichte ist denn gerade euer Favorit?