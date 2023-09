Starfield: Studio bedankt sich bei allen Fans

Das Team von Bethesda Game Studios hat sich bei der Community für die Unterstützung während der Entwicklung von Starfield bedankt.

Auf X (ehemals Twitter) schrieb das Team: „An alle, die uns über die vielen Jahre und Spiele hinweg unterstützt haben, ein herzliches DANKESCHÖN für all eure Leidenschaft und Energie für Starfield. Ohne euch hätten wir es nicht bis zu diesem Moment geschafft.“

„Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir zum ersten Mal über die Entwicklung eines großen Weltraum-RPGs gesprochen haben. Es schien nie realisierbar zu sein, und wir hatten das Glück, mit den The Elder Scrolls- und Fallout-Serien, Spiele zu entwickeln, die wir (und zum Glück auch ihr alle!) liebten. Dennoch konnten wir die Idee nicht abschütteln, die Galaxie auf eine Weise zu erforschen, wie es nur Videospiele können. Und so haben wir den Sprung gewagt und nicht nur unsere erste neue IP seit über 25 Jahren entwickelt, sondern auch unsere ehrgeizigste.“

„Danke, dass ihr Videospiele zur besten Community und Unterhaltungsform der Welt macht. Danke, dass ihr uns erlaubt, unsere Träume zu verfolgen und sie zu verwirklichen. Die Entwicklung von Starfield war eine der herausforderndsten und aufregendsten Erfahrungen in unserer Karriere – eine Reise, die wir nie vergessen werden. Und während wir dieses Kapitel abschließen, geben wir es an euch weiter, wo die wahre Reise nun beginnen kann – Eure. Wir hoffen, sie ist so lohnend wie unsere. Wir können es kaum erwarten, dass ihr spielt.“

„Alles Gute, Bethesda Game Studios“