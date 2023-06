Starfield: Sogar God of War-Entwickler verteidigt 30fps

Wie wir bereits berichtet haben, wird Starfield auf der Xbox Series X mit einer Auflösung von 4K und einer Bildwiederholungsrate von 30fps spielbar sein. Dass dies nicht jedem Gamer gefallen würde, war zu erwarten. Doch für Bethesda war dies eine kreative Entscheidung, um keine Kompromisse in Bezug auf Darstellungstreue und Grafikpracht machen zu müssen.

Wie der YouTuber „DreamcastGuy“ auf Twitter bekannt gab, ist er kein Fan dieser Entscheidung und ist der Überzeugung, dass das Spiel mit 60fps auf einer 500€-Konsole laufen sollte. Im gleichen Atemzug beschwerte er sich über die Leute, die seine Meinung nicht vertreten und betonte, dass sie ‚weiterhin unfertige Spiele verteidigen‘ sollen.

Eine Antwort eines Entwicklers ließ nicht lange auf sich warten – und die kam ausgerechnet von einem Entwickler der Sony Santa Monica Studios. Das Studio, welches sich für Spiele wie God of War: Ragnarök verantwortlich zeichnen.

„Ich wollte klarstellen, dass es kein Zeichen eines unfertigen Spiels ist. Es ist eine Entscheidung. 60fps in dieser Größenordnung würde einen riesigen Einfluss auf die Darstellungstreue haben. Ich gehe davon aus, dass sie eine gute Optik und weniger ‚Pop-Ins‘ erreichen wollten. Aber es steht dir natürlich frei, diese Entscheidung nicht zu mögen.“

Im Anschluss meldete sich „DreamcastGuy“ noch einmal zu Wort: „Viele sehr nette Spielentwickler haben mir erklärt, WARUM Starfield 30fps hat und ich nehme meine ‚OMG THIS GAME IS UNFINISHED‘-Meinung zurück. Ich wünschte immer noch, das Spiel hätte 60fps auf Konsolen, aber jetzt verstehe ich, warum es nicht so ist, zumindest noch nicht.“