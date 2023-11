Xbox Series S: Kollaboration mit Modemarke Trapstar London

Autor:, in / Xbox Series S

Trapstar London, Pionier der britischen Streetwear-Szene, hat sich mit Xbox zusammengetan, um eine bahnbrechende Zusammenarbeit anzukündigen, die die Verschmelzung von Street- und Gaming-Kultur fördert.

Die Zusammenarbeit zwischen Xbox und Trapstar ist ein kulturelles Zeugnis für die Kraft innovativer Ideen und Kreativität. Sie überbrückt die Kluft zwischen zwei unterschiedlichen Welten – Gaming und Mode – und demonstriert die Konvergenz von digitaler Unterhaltung und der Bedeutung der Straßenkultur für den Rest der Welt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine maßgeschneiderte Trapstar Edition der Xbox Series S 1TB in Carbon Black produziert. Am heutigen Tag werden Xbox und Trapstar das einzigartige Gaming-Meisterwerk enthüllen und das makellose Kind zwischen Gaming und Mode präsentieren, das sich durch einen subtilen und eleganten Ansatz auszeichnet, der von Trapstars ikonischem und weithin bekannten Hyperdrive-Markenzeichen inspiriert ist.

Die offizielle Zusammenarbeit zwischen Xbox und Trapstar ist ein Statement für Kultur, Mode und digitale Kunst in Ihrem Zuhause, unterstützt von der Geschwindigkeit und Leistung der neuesten Xbox-Konsole der nächsten Generation.

Trapstar I Xbox Jersey

Die traumhafte Kollaboration bietet exklusive Bilder, die das Herz der Gaming-Kultur widerspiegeln, sowie die unverwechselbare Design-Ästhetik von Trapstar. Sie verspricht ein Sammlerstück für Gaming-Enthusiasten, modebewusste Jugendliche und eingefleischte Fans der Trapstar- und Xbox-Bewegung zu werden.

Neben der maßgefertigten Konsole wird im Rahmen der Zusammenarbeit auch das maßgefertigte Trapstar I Xbox Trikot vorgestellt. Dieses Trikot ist von dem beliebten Fußballtrikot inspiriert und wurde mit Bedacht hergestellt, um besondere Kollaborationen zu feiern.

Während die Trapstar Edition Xbox Series S in Carbon Black nicht im Handel erhältlich ist, ist das Trapstar I Xbox Trikot ab sofort in begrenzter Stückzahl in Großbritannien und weltweit verfügbar.

Forza Motorsport Gaming-Turnier

Neben der maßgeschneiderten Xbox Series S 1TB und den gemeinsam gebrandeten Trikots veranstalten Trapstar und Xbox gemeinsam ein offizielles Gaming-Turnier mit Forza Motorsport, dem ultimativen Rennspiel für Autoliebhaber. Im Einklang mit der kulturellen Bewegung, die Trapstar vor fast 18 Jahren ins Leben gerufen hat, wird das Event eine Verschmelzung von digitalen und physischen Kunstwerken präsentieren, einschließlich einer Live-Fotoausstellung, die die Heldenmomente der Trapstar-Dynastie festhält.

Für zusätzliche Spannung sorgen spezielle Gast-Installationen, die von bekannten Namen aus der Mode- und Kunstszene kuratiert wurden. Londons angesagteste Künstlerin, Designerin und Stimme des Volkes, ‚SLAWN‘, ein Mitglied des Trap-Stammbaums, wird Gerüchten zufolge ein 1/1-Kunstwerk in einer begrenzten Anzahl exklusiver Drucke ausstellen, um den Start zu feiern. Der Konzeptkünstler und Cactus Jack-Mitarbeiter Carlos W. Desrosiers wird ein exklusives gemaltes Kunstwerk und ein skulpturales Design-Feature präsentieren.

Diese Zusammenarbeit zwischen Trapstar und Xbox steht für das Überschreiten kreativer Grenzen, das Übertreffen kultureller Erwartungen und die harmonische Verschmelzung zweier einflussreicher Welten.