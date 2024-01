Xbox Series S: Aufgepasst jetzt kommt der Toaster

Autor:, in / Xbox Series S

In den USA gibt es ab sofort den Xbox Series S Toaster bei Walmart! Das Küchengerät kostet 39,99 US-Dollar und kann zwei Toasts mit schickem Xbox-Logo zubereiten.

Wer vorher noch an einen Scherz gedacht hat, wird einmal mehr eines Besseren belehrt und kann sich jetzt tatsächlich einen echten Xbox Series S Toaster kaufen. Ob das Teil auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist aktuell unklar. Bisherige Sucheanfragen haben bei uns keine Treffer ergeben – und ja, wir haben buchstäblich „Xbox Series S Toaster“ in die Suche eingegeben.



Images via walmart.com

Würdet ihr euch einen Xbox Series S Toaster für um die 39,99 Euro kaufen?