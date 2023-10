Xbox Series S: XScreen ab sofort offiziell lizensiert

Viele nutzen den xScreen bereits mit ihrer Xbox Series S, um unterwegs nicht auf ihr Lieblingsspiel verzichten zu müssen. Bereits im Jahr 2021 haben wir für euch über die Einführung des schicken Gadgets berichtet.

In Form einer Docking-Station könnt ihr den Bildschirm an eurer Xbox Series S anbringen. Was ihr nur noch benötigt, ist Strom. Dieser wird nicht durch einen Akku bereitgestellt, eine handelsübliche Lösung wie ein großes Akku-Paket oder eine Steckdose sind somit unabdingbar. An der Xbox Series X lässt sich das praktische Gerät nicht anschließen, aufgrund der anders liegenden Anschlüsse.

Ist der kleine Bildschirm erst einmal angeschlossen, könnt ihr eure Spiele auf dem 11,6 Zoll (ca. 29 cm) IPS-Bildschirm mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in 1920 x 1080 genießen. Ebenso sind Lautsprecher verbaut, um euch ein gutes Klangerlebnis in Stereo zu bieten. Die Displayhelligkeit sowie die Lautstärke lassen sich über die angebrachten Tasten auf der Docking-Station bedienen.

Danke der Lizenzierung durch Microsoft wird der xScreen im „Designed for Xbox“-Programm aufgenommen. Das heißt, dass die Kompatibilität mit der Xbox Series S gewährleistet und auf dem Produkt selbst gekennzeichnet ist. Dazu haben die einzelnen Komponenten des xScreen die Qualitätsprüfungen durch Microsoft erfolgreich bestanden.

Passend zur offiziellen Lizenzierung, bietet euch der Hersteller UPspec Gaming einen reduzierten Preis an. Derzeit kostet die Station etwa 197,55 Euro, statt 235,33 Euro, auf Amazon.com. Rechnet bitte derzeit circa 65,08 Euro an Versand sowie Zollgebühren dazu, welche durch Amazon entsprechend ausgewiesen werden.