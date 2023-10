Persona 5 Tactica: Weitere Taktik-Tipps von Seargent Morgana

Autor:, in / Persona 5 Tactica

Image: Inc.

Im zweiten Teil von Sergeant Morgana’s First Marvelous Tactical Training for New Recruits werdet ihr darauf getrimmt, Nahkampfangriffe voll auszunutzen.

Persona 5 Tactica erscheint am 17. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Auch im Xbox Game Pass ist das Spiel ab Tag 1 enthalten.