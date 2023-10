Assassin’s Creed Mirage: Die bisherige Geschichte in einer Zeitleiste

Um die Geschichte von Assassin’s Creed Mirage, das neueste Abenteuer um den Orden der Assassinen genießen zu können, benötigt ihr im Grunde kein Vorwissen aus den bisher veröffentlichten Spielen.

Wer dennoch tief in der im Hintergrund eher unterschwellig erzählten Geschichte eingetaucht ist, oder noch eintauchen möchte, sollte sich das neueste Video zu Assassin’s Creed Mirage weiter unten nicht entgehen lassen.

In einer genauen Aufschlüsselung wird euch erklärt, wo in der Zeitlinie das in Kürze erscheinende Spiel zu finden ist. Missachtet ihr die Veröffentlichungstermine, sondern spielt nach der streng chronologischen Zeitanordnung, startet ihr mit Assassin’s Creed: Origins im Zeitalter 49 Jahre vor Christie Geburt. Im Jahr 861, ab der Zählung der Zeit befindet ihr euch dann in der Zeit von Assassin’s Creed Mirage, auf denen nur wenige Jahre später die Ereignisse aus Assassin’s Creed Valhalla folgen.

Um Verwirrungen direkt zu beseitigen: Ja, wenn ihr den ersten Teil der Serie gespielt habt, werdet ihr direkt an Desmond und seine Truppe denken müssen. Allerdings springen die Spiele in den Reisen im Animus sehr stark in der Zeitlinie, unabhängig vom Veröffentlichungsdatum.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store.

Spieler können auch Ubisoft+ auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect abonnieren, um am Erscheinungstag Zugriff auf das Spiel zu erhalten.

Wie schaut es mit euch aus? Habt ihr bislang alle Spiele gespielt, und könnt den Ereignissen noch folgen? Oder plant ihr einen Durchlauf basierend auf der offiziellen Zeitlinie?