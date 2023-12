Assassin’s Creed Mirage: Das steckt im neuen Modus Neues Spiel+

Das neue Update für Assassin’s Creed Mirage ist bekanntermaßen eingetroffen und bringt unter anderem Neues Spiel+ mit sich. Spielt ihr den neuesten Teil der Assassin’s Creed-Reihe im Neues Spiel+, erhaltet ihr Bayeks Medjay-Outfit, das euch von Assassin’s Creed Origins noch ein Begriff sein dürfte.

Doch wann könnt ihr Neues Spiel+ starten und was bringt es euch?

Sobald ihr die Haupthandlung abgeschlossen habt, könnt ihr Neues Spiel+ beginnen und dabei alle gesammelten Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und Outfits aus eurem ersten Durchgang behalten. Das New Game Plus erreicht ihr über das Hauptmenü oder über das Pausenmenü. Da ihr mit der Handlung schon vertraut seid, könnt ihr außerdem den Prolog überspringen und euch direkt nach Baghdad begeben.

Doch das ist nicht alles, was das Update 1.0.6. im Gepäck hat. Verbesserungen am Parkour-System sollen ermöglichen, dass Basim nun deutlich schneller klettert. Reißt ihr Steckbriefe von den Wänden, werden Wachen nun darauf reagieren. Und auch auf die Kontinuitätsprobleme bei Fuladhs Rede und Rebekahs Brief wurde reagiert.

Alle Änderungen und Verbesserungen, die der Assassin’s Creed Mirage Patch 1.0.6 mit sich brachte, haben wir euch in den Patch Notes verraten.