South of Midnight: LinkedIn-Profil deutet Veröffentlichung 2024 an

Autor:, in / South of Midnight

Das kommende Jahr könnte die Veröffentlichung des Horrorspiels South of Midnight mit sich bringen, sofern die entsprechende Information korrekt ist.

Vorgestellt hat Compulsion Games seinen nächsten Titel, South of Midnight, längst. Von einer Ankündigung des Veröffentlichungstermins sah man zu diesem Zeitpunkt allerdings ab. Ausgehen könnt ihr allerdings davon, dass South of Midnight 2024 auf den Markt kommt, jedenfalls dann, wenn Brad Hilderbrand sein LinkedIn-Profil aktuell hält und gewissenhaft pflegt.

Dort findet sich derzeit ein Eintrag, laut dem Hilderbrand – bekanntermaßen – Senior Public Relations Manager bei Microsoft ist und sich unter anderem für die Veröffentlichung von South of Midnight verantwortlich zeigt. Wie bei den anderen aufgeführten Artikeln unter seinem Namen steht auch bei South of Midnight ein Veröffentlichungsjahr; in diesem Fall das Jahr 2024.

Natürlich solltet ihr die Information noch mit etwas Vorsicht genießen, da ein offizieller Starttermin bislang nicht kommuniziert wurde. Zudem kann sich die Veröffentlichung durchaus verschieben, selbst wenn diese aktuell für 2024 tatsächlich angepeilt sein sollte. Das kam ja in letzter Zeit leider häufiger vor.