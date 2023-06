South of Midnight: Action-Adventure spielt im amerikanischen Süden

Autor:, in / South of Midnight

Das neues Action-Adventure South of Midnight stammt von Compulsion Games und wurde heute mit einer Weltpremiere angekündigt.

Compulsion Games, die Macher von We Happy Few und Contrast, stellten heute mit einem Trailer South of Midnight vor.

South of Midnight ist ein fantastisches und makabres Third-Person-Action-Adventure, das im tiefen amerikanischen Süden spielt.

South of Midnight erscheint für die Plattformen Xbox Series X|S und PC via Steam. Das Spiel wird „Day One“ auch mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.