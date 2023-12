Suicide Squad: Kill the Justice League: Horde-Modus, Clans und mehr laut Insider

Laut einem Insider wird Suicide Squad: Kill the Justice League neben dem Story-Modus weitere Modi und Funktionen unterstützen.

Laut den Informationen des Insiders Miller Ross wird Rocksteadys kommendes Superheldenspiel Suicide Squad: Kill the Justice League auch außerhalb des Story-Modus einiges zu bieten haben.

Dabei soll es sich unter anderem um die Modi Raising Hell, einem klassischen Horde-Modus mit immer stärker werdenden Gegnerwellen und QVK, einem 4v4v4v4 PvEvP-Modus handeln. Ersterer soll alleine oder im Online-Koop gespielt werden können.

In QVK wurden Spieler in multiversale Risse gezogen und kämpfen als 4er-Gruppen weitestgehend unabhängig voneinander mithilfe des Abschließens verschiedener Ziele um die Gunst eines Bösewichts. Dieser ist im Gegenzug beim Eliminieren der anderen Teams behilflich.

Spielern soll es möglich sein, in den Online-Modi ihren Lieblingshelden ohne Einschränkungen auszuwählen zu können, da jeder Held innerhalb eines Teams bis zu viermal vertreten sein kann. Zudem soll ein Clan-System geplant sein, durch welches aktive Spieler, die an einer Mission teilnehmen können, angezeigt werden.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC. Käufer der Deluxe Edition dürfen dank Vorabzugriff schon am 30. Januar 2024 loslegen.