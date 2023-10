Epic Games: Publishing-Director schmeißt das Handtuch

Bevor Sergiy Galyonkin 2016 zu Epic Games fand, entwickelte und gründete er die Plattform Steam Spy. Das Portal sammelt öffentlich zugängliche Daten der Plattform Steam und stellte euch so ausführliche Statistiken zur Verfügung.

Nach seiner Anstellung bei Epic Games, entwickelte das Unternehmen seinen Epic Store auf dieser Basis, welcher schlussendlich im Jahr 2018 auf dem PC-Markt veröffentlicht wurde.

Über die Plattform X-Twitter verkündete der Entwickler jetzt seine Kündigung bei Epic Games in einem ausführlichen Statement.

In seinem offenen Brief schreibt er: „Heute ist offiziell mein letzter Tag bei Epic Games. Diese acht Jahre gehörten zu den aufregendsten in meiner Karriere, und ich bin meinen ehemaligen Kollegen von Epic Games und Tim Sweeney zutiefst dankbar, dass sie mir erlaubt haben, bei der Entwicklung von Epic 4.0 mitzuhelfen.“

„Ich bin auch sehr dankbar für die großzügige Spende in Höhe von 144 Millionen US-Dollar, die Epic Games an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen geschickt hat, um der Ukraine in den ersten Tagen der russischen Invasion im Jahr 2022 zu helfen. Damals war Epic Games einigen G7-Ländern bei der Unterstützung voraus. Es bedeutet mir die Welt, und obwohl ich bei diesen Diskussionen nicht immer höflich war, werde ich für immer dankbar sein.“

„Wir haben Fortnite auf den Markt gebracht, das später zu einem dieser sich selbst verstärkenden kulturellen Phänomene wurde, über die ich nur ein Jahr zuvor geschrieben habe. Wir haben bewiesen, dass Free-to-Play ohne Pay-to-Win in großem Maßstab funktionieren kann. Wir haben den Status quo in der Spieleverteilung mit der Umsatzbeteiligung von 88/12 in Frage gestellt.“

„Jetzt ist Epic Games auf dem Weg, sich von einem Spieleentwickler, Engine-Entwickler und Publisher in eine Plattform zu verwandeln – Epic 5.0. Ich passe nicht gut zu dieser neuen Version von Epic. Es braucht Menschen anderer Art. Ich habe vor, in der Spielebranche zu bleiben. Ich hoffe auch, dass ich jetzt lauter sein kann, da ich mir keine Sorgen mehr machen muss, dass die PR-Abteilung an meine DMs klopft.“

„Nochmals vielen Dank an alle, mit denen ich bei Epic Games zusammengearbeitet habe – es war eine unglaubliche Reise, die ich immer in Ehren halten werde.“