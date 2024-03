Epic Games: EU nimmt nach Ausschluss Apple aufs Korn

Autor:, in / Epic Games

Rund läuft es zwischen dem Epic Games Store und Apple schon lange nicht. Dennoch wurde einem Entwickleraccount von Epic in Schweden die Freigabe erteilt, um Fortnite und den Epic Games Store in Europa auf Apple-Geräten an den Start zu bringen. Kurz darauf wurde der Account allerdings schon wieder lahmgelegt.

Wie die Europäische Kommission gegenüber Reuters erklärte, gehe man der Sache nun nach, um zu untersuchen, ob die Sperrung im Einklang mit dem sogenannten Digital Market Act sei. In diesem Zuge werde man auch untersuchen, ob sich Apple an den Digital Service Actund die Platform to Business Regulation halte.

Bei Epic ist man sich bereits sicher, dass Apple mit der Sperrung des Accounts gegen den Digital Market Act verstößt und versucht, tatsächliche Konkurrenz auf iOS-Geräten auf diese Weise auszuschalten.

Bei Apple bezieht man sich jedoch nach wie vor auf den Vertragsbruch von Epic Games, der Anlass genug wäre, um auch diesen Account zu sperren. Entsprechend sieht sich der Apfel-Konzern absolut im Recht, denn man dürfe jederzeit alles, was mit Epic Games in Verbindung stehe, jederzeit sperren.