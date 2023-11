Epic Games: Google wollte Entwickler mit Tencents Hilfe übernehmen

Autor:, in / Epic Games

Im Jahr 2018 wollte Google in Zusammenarbeit mit Tencent den Fortnite-Entwickler Epic Games übernehmen.

Aus der laufenden Gerichtsverhandlung zwischen Epic Games und Google sind Details aus 2018 bekannt geworden, wonach Google mithilfe von Tencent Epic Games komplett übernehmen wollte. Der Suchmaschinenriese wollte damals in den Markt für Videospiele vordringen, man brachte Stadia auf den Weg und wollte in die Infrastruktur für Content investieren.

Im Zuge der Verhandlung wurde ein E-Mail-Austausch (via The Verge) aus 2018 zwischen Stadia-Chef Phil Harrison und Googles Dav Sobota veröffentlicht, in dem die mögliche Übernahme von Epic Games bzw. eine Beteiligung daran diskutiert wurde.

So schrieb Harrison: „Ich habe einen Versuch unternommen, eine hochrangige strategische Begründung für eine Investition in Epic zu finden.“ „Fortnite ist (oder kann) der führende Geschäftstreiber für Google in allen Bereichen sein:“ „YouTube (bereits 100 Mio. mehr MAU, die das Spiel ansehen)“

„GCP (Verlagerung von mehr als 130 Mio. Spielern von AWS und Aufbau eines Ankermieters für Spiele)“

Sobota brachte damals als Googles Director of Corporate Development Tencent mit in seine Überlegungen ein und schrieb:

„Als eine mögliche Alternative schlägt Phil vor, dass wir in Erwägung ziehen, Tencent zu kontaktieren, um entweder“ „(a) Epic-Aktien von Tencent zu kaufen, um mehr Kontrolle über Epic zu erhalten (unklar, wie uns das ohne eine Mehrheitsbeteiligung hilft) oder“

„(b) sich mit Tencent zusammenzuschließen, um 100 % von Epic zu kaufen (und dann machen wir natürlich eine Menge tiefgreifender kommerzieller Dinge mit Epic).“