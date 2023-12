Epic Games: Sieg gegen Google im Kartellverfahren

Autor:, in / Epic Games

Epic Games hat auf X verkündet, dass im Kartellverfahren gegen Google einen Sieg errungen wurde. Seit 2020 geht Epic Games in den USA gegen Google vor, denn mit dem Google Play Store für Android-Geräte habe sich das Unternehmen eine Monopolstellung aufgebaut.

Jeder App-Anbieter muss im Google Play Store eine Umsatzbeteiligung von 30 Prozent abtreten. Es sei gewissermaßen unmöglich als Entwickler, Geld zu verdienen, ohne sich auf Googles Praktiken einzulassen.

Eine kalifornische Jury hat diesen Vorwürfen nun stattgegeben und Google für schuldig befunden, durch seine marktbeherrschende Stellung Epic Games geschäftlich zu schaden.

Tim Sweeney verkündete auf X: „Sieg über Google! Nach vier Wochen ausführlicher Gerichtsverhandlungen haben die kalifornischen Geschworenen das Google Play-Monopol in allen Punkten verurteilt. Die Arbeit des Gerichts an den Rechtsmitteln wird im Januar beginnen. Vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen aller! Kostenloses Fortnite!“

Scheinbar soll im Januar ein Termin zwischen den Richtern, Google und Epic stattfinden, um die weiteren Maßnahmen zu besprechen. Google will gleichwohl das Urteil nicht auf sich sitzen lassen und kündigte an, in Berufung zu gehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich aus dem Verfahren Änderungen ergeben werden.