Epic Games: Disney schmiedet für 1,5 Mrd. Dollar Fortnite-Pläne

Disney hat sich für 1,5 Milliarden US-Dollar Anteile an Epic Games gesichert und arbeitet an einer umfassenden Fortnite-Initiative.

Für Disney lief es in letzter Zeit nicht allzu prickelnd, für Anteile an Epic Games hat der Mauskonzern aber trotzdem 1,5 Milliarden US-Dollar fließen lassen. Von der daraus entstehenden Partnerschaft erhofft sich Disney Großes. So möchten Epic Games und Disney gemeinsam neue, beständige Universen basierend auf bekannten Disney-IPs schaffen, einschließlich IPs, die den Disney-Töchtern Pixar, Marvel und Star Wars zugerechnet werden.

Vor allem Fortnite ist bei dieser neuen Partnerschaft ein großes Thema. Wie Disney-CEO Bob Iger anmerkt:

„Unsere spannende neue Partnerschaft mit Epic Games wird die beliebten Disney-Marken und -Franchises mit dem äußerst beliebten Fortnite in einem transformierenden neuen Spiele- und Entertainment-Universum zusammenführen.“

Epic Games-CEO und -Gründer Tim Sweeney erklärt unterdessen, dass Disney eines der ersten Unternehmen gewesen sei, das an das Potenzial geglaubt habe, seine Welten mit Fortnite zu verbinden. Außerdem setze man bei Disney portfolioumspannend auf die Unreal Engine.

Details zu den gemeinsamen Zukunftsplänen teilten aber weder Disney noch Epic Games mit.