Xbox Series S: Microsoft verlost carbonschwarze Konsole mit RC-Case

Microsoft verlost eine Xbox Series S 1TB-Konsole in carbonschwarz mit einzigartigem RC-Case.

Die Veröffentlichung von Forza Motorsport wird mit einer ganz besonderen Edition einer Xbox Series S Konsole gefeiert. Microsoft stellt in Zusammenarbeit mit New Bright heute ein funkgesteuertes Auto mit einer Xbox Series S 1TB-Konsole in carbonschwarz vor.

Die carbonschwarze Xbox Series S schlummert in einem Case, bei dem es sich um eine Hommage an den Cadillac Racing V-Series.R-Rennwagen 2023 handelt, der auch das Cover des Rennspiels ziert.

Das Case ist aber nicht nur ein schicker Hingucker, es handelt sich um ein voll funktionsfähiges ferngesteuertes Auto mit AWD-Leistungshandling, sowie funktionierenden Scheinwerfern und einem 2,4-GHz-RC-Sender.

Und das Beste: Diese limitierte Xbox Series S Konsole wird verlost!

Für die Chance auf diesen Gewinn müsst ihr auf dem Xbox-Account auf X (früher Twitter) diesen Beitrag reposten. Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. Oktober. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Darüber hinaus werden Xbox Series X-Konsolen, die vom Cadillac Racing V-Series.R-Rennwagen Nr. 01 aus dem Jahr 2023 inspiriert wurden, via Doritos verlost. Allerdings nur in den USA.