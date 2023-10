Xbox Series S: Drastische Preiserhöhung Brasilien

Eine Preiserhöhung für die Xbox Series S mit 512 GB kündigte Microsoft kürzlich an. Der empfohlene Preis für die Einstiegskonsole in die aktuelle Generation wird demnach auf 3.599 brasilianische Real steigen.

3.599 R$ sind umgerechnet 678,- Euro. Bisher kostete die Konsole im Einzelhandel 2000 bis 2500 R$, also zwischen 377 und 471 R$.

Microsoft schreibt in einer Erklärung: „Bei Xbox konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das beste Spielerlebnis über eine Reihe von Preispunkten hinweg anzubieten, so dass die Spieler das wählen können, was am besten zu ihren Spielbedürfnissen und ihrem Budget passt. In den kommenden Wochen werden wir damit beginnen, Preisanpassungen für Xbox Series S Konsolen in Brasilien zu kommunizieren.“