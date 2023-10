Activision: CEO mach Hoffnung auf neues Guitar Hero

Guitar Hero Fans könnten in Zukunft wieder in die Saiten hauen und die eigenen vier Wände als Bühne für ein Rockkonzert nutzen. In einem internen „Townhall-Meeting“ mit Activision Blizzard-Mitarbeitern machte CEO Bobby Kotick Hoffnung auf ein neues Spiel der Franchise.

Eigentlich sprach Kotick über den bevorstehenden Zusammenschluss mit Microsoft und über die Stärken des Windows-Konzerns im Bereich der technologischen Forschung, die Spiele verbessern kann.

Kotick erzählte: „Ein großer Teil von dem, was ich bei Microsoft gesehen habe, ist Forschung. Und sie entwickeln in Bereichen, die außergewöhnlich sind. Wenn wir also in der Lage sind, ihre KI und maschinellen Lernfähigkeiten anzuzapfen, die Datenanalyse, neue Wege des Denkens über Grafik – ich sehe einfach unbegrenztes Potenzial für das, was wir tun.“

Als CEO sieht er Activision bestens aufgestellt, habe man doch die besten Franchises der Branche, wobei er Pitfall, River Raid und Kaboom aus den Anfangstagen nannte.

Dann sprach er von einem möglichen neuen Teil der Guitar Hero-Reihe, in dem er sagte: „Das Wiederauftauchen von Guitar Hero und anderen Dingen wäre ohne die verschiedenen Arten von Ressourcen nicht möglich gewesen. Die unendlichen Möglichkeiten für die Zukunft sind einfach unglaublich aufregend.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kotick von einer Guitar Hero Rückkehr spricht. Schon im Mai sprach er darüber in Verbindung mit KI-Technologie.