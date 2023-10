Activision: 100 % Parität für Call of Duty auf allen Plattformen

Im aktuellen Xbox Podcast sprach Xbox-Chef Phil Spencer über die nun vollzogene Übernahme von Activision Blizzard, wozu auch das Call Duty-Franchise zählt.

Für die erfolgreiche Shooter-Reihe versicherte Spencer keine exklusiven Inhalte mehr für bestimmte Plattformen. Egal ob auf PlayStation, Nintendo oder Xbox: Spencer verspricht 100 % Parität.

Spencer sagte: „Ich möchte, dass sich Call of Duty-Spieler auf PlayStation und in Zukunft auch auf Nintendo zu 100 % als Teil der Community fühlen. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie Inhalte verpassen, dass sie Skins verpassen, dass sie das Timing verpassen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eine 100-prozentige Parität auf allen Plattformen, so weit wie möglich, was den Start und die Inhalte angeht. Ich sage „so weit wie möglich“, weil es auf einigen Plattformen natürlich Unterschiede bei der Auflösung und der Bildrate gibt, die nur auf der Leistung basieren. Aber sonst gibt es nichts. Wir haben nicht das Ziel, Sie mit Call of Duty dazu zu bringen, eine Xbox-Konsole zu kaufen.“