Xbox Game Pass: Activision Blizzard-Spiele erst 2024 im Abo

Erst im nächsten Jahr wird Microsoft Spiele aus dem Backkatalog von Activision Blizzard in den Xbox Game Pass aufnehmen.

Gestern stellte Microsoft weitere Spiele für den Xbox Game Pass im Oktober vor. Abonnenten hegten insgeheim die Hoffnung, dass schon die ersten Spiele aus dem reichhaltigen Portfolio von Activision Blizzard erscheinen werden, nachdem der Deal am Freitag vollzogen wurde.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach im offiziellen Xbox Podcast über die Übernahme und auch darüber, wann mit Spielen im Xbox Game Pass zu rechnen sei.

Wie Spencer erklärt, habe der Regulierungsprozess bei Activision Blizzard King lange gedauert. Wie er zugab, war da eine Woche vor Abschluss und der Entscheidung der CMA eine Menge an Ungewissheit. Daher konnte man erst jetzt, wo das Geschäft abgeschlossen ist, am Backkatalog von Activision und Blizzard arbeiten.

Das alles führte dazu, dass in diesem Jahr keine Spiele von Activision Blizzard King im Xbox Game Pass landen werden. Spencer fügte auch an, es würde in den kommenden Wochen auch keine geheimen Drops geben, um die Fusion zu feiern.

Die ersten Spiele werden somit erst 2024 im Xbox Game Pass aufgenommen.