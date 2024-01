Xbox Series X: KI-Grafik als ID-Werbung am Pranger

Autor:, in / Xbox Series X

Nach wie vor ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz umstritten. Insbesondere im kreativen Bereich hagelt es häufig Kritik, etwa aufgrund der unklaren Urheberrechtslage.

Nun hat es den Account „ID at Xbox“ auf X/Twitter erwischt. Am 27. Dezember 2023 erschien ein Beitrag, in dem die Follower nach ihrem Lieblingsspiel aus dem Indie-Bereich gefragt wurden. Begleitet wurde die Frage von einem Bild, das eine Schneelandschaft zeigte und direkt einen Aufschrei nach sich zog. Vermutet wurde, dass es sich um KI-Kunst handelte.

Dieser Aufschrei fiel so groß aus, dass die Verantwortlichen den Post inzwischen gelöscht haben. Der User WarwickOnX hat den Beitrag allerdings in einem Screenshot festgehalten, von dem angenommen wird, dass die Grafik per Künstlicher Intelligenz generiert wurde.

Indie-Berater Rami Ismail schrieb zu dem Thema, dass er sich kaum vorstellen könne, dass der Account ID@Xbox so viele Jahre harte Arbeit aufgebracht, sich einen guten Ruf erarbeitet, Spiele unterstützt und Vertrauen aufgebaut hat, um dann „furchtbare KI-Kunst“ zu veröffentlichen, nur um ein paar Dollar zu sparen. „Zahlt für Kunst, bitte„, fordert Ismail in seinem Beitrag.