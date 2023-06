Avowed: Rollenspiel sollte erst so riesig wie Skyrim werden

Die Entwicklung von Spielen kann manchmal ganz schön aufreibend sein. Konzepte werden umgeworfen, Details auf- oder abgelegt und die Geschichte an vielen Stellen immer wieder angepasst.

Obsidian Entertainment kann in seiner Laufbahn ein Lied davon singen. Nach umfangreichen Spielen wie Pillars of Eternity oder Outer Worlds, plante das Unternehmen eigentlich ein Gegenüber von Bethesdas Skyrim. Im Laufe der Entwicklung entschieden sich die Jungs und Mädels allerdings dagegen. Schon zu Anfang hieß es, man würde nicht wesentlich größer als Skyrim werden wollen, denn Obsidian wollte einen anderen Ausgangspunkt für die Entwicklung aufstellen.

Studioleiter Feargus Urquhart sagte dazu: „Ursprünglich haben wir im Wesentlichen uns unser eigenes Skyrim vorgestellt. Ich dachte, im Laufe der Zeit, als wir daran gearbeitet haben… Bethesda macht ein fantastisches Skyrim. Mojang macht ein fantastisches Minecraft und Turn 10 macht großartige Rennspiele. Was wir tun, ist, großartigen RPGs zu machen, richtig? Da haben wir uns zurückgezogen und wieder gesagt: Worin sind wir gut? Was ist unsere Expertise?“

Rückblickend ist die Antwort auf diese Frage nicht schwer, denn die Rollenspiele von Obsidian gelten als hoch angesehen innerhalb der Spielerschaft. So beruht auch die Antwort von Urquhart auf genau dieser Basis eines Rollenspiels: Wie man eine Geschichte erzählt.

„Outer Worlds ist das großartigste, jüngste Beispiel dafür, und sogar Pillars of Eternity. Es ist weniger linear als Outer Worlds, aber es ist immer noch ein Spiel, in dem du eine Geschichte durchlaufen musst. Und Pillars of Eternity 2 war noch weniger linear, aber trotzdem hat man wieder diese Kerngeschichte, während man es spielt.“