Avowed: Kampfgefühl wird weiter verbessert

Carrie Patel, Game Director von Avowed, hat über Kritik am Kampfsystem des Rollenspiels gesprochen.

Im Dropped Frames Podcast erzählte sie, dass man aktiv an Dingen wie dem Kampfgefühl arbeitet. Spieler sehen Momentaufnahmen aus dem Spiel, die Wochen alt sind und einen Punkt in der Entwicklung darstellen, der hinter dem Team liegt.

Patel erklärte: „Wir zeigen immer mehr, aber all das geschieht natürlich noch während der Entwicklung des Spiels. Eines der ermutigenden Dinge ist, dass die Fans einige der Dinge nennen, an denen wir aktiv arbeiten, wie zum Beispiel das Treffergefühl und die Auswirkungen, wenn man Gegner angreift. Es ist wie ‚Ja, was ihr alle gesehen habt, war immer noch ein paar Wochen hinter dem zurück, wo wir waren, als das Filmmaterial veröffentlicht wurde, einfach wegen der Art und Weise, wie diese Dinge zusammengesetzt sind, und das Team hat daran gearbeitet.’“