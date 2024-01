Avowed: Pazifisten haben keine Chance

Autor:, in / Avowed

Wer in Avowed durchgängig den pazifistischen Weg einschlagen möchte, schafft es wohl nicht bis ans Ende des Spiels.

Director Carrie Patel machte im Interview mit PC Gamer deutlich, dass ihr in Avowed den Kürzeren ziehen werdet, solltet ihr euch als Pazifist durch das Spiel schlagen wollen.

„Das ist nicht das richtige Spiel, um einen rein pazifistischen Durchgang zu wagen“, hieß es.

So manches Mal werdet ihr durchaus Gewalt anwenden müssen, solltet ihr bestehen wollen. Da Avowed allerdings auf dem Pillars of Eternity-Universum basiert, dürft ihr euch aber der Wahlfreiheit sicher sein. Neben Waffen könnt ihr auf die Magie vertrauen. In vielen Situationen könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr diese meistert.

Laut Patel dürfen Spieler damit rechnen, Lösungen und Möglichkeiten in Dialogen zu finden oder etwa von Charakteren zu profitieren, die man im Spiel bereits zu einem früheren Zeitpunkt getroffen hat. Auch Stealth-Optionen wird es geben.

Dahin gehend betont Patel nochmals, dass es keinen linearen Weg gebe, auf dem man sich durch das Spiel schlagen könne. Man versuche dem Umstand gerecht zu werden, dass die Spieler an diesen oder jenen Orten sein oder diese oder jene Stätten entdecken könnten und von diesen ausgehend, weitere Entscheidungen treffen möchten.

Avowed erscheint für die Xbox Series X|S und den PC, hat derzeit aber noch keinen konkreten Starttermin. Im Herbst 2024 soll es so weit sein. Hier gibt es noch einmal 25 Minuten Avowed Gameplay zu sehen.