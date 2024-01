Avowed: Magische Spielszenen aus dem Rollenspiel

Autor:, in / Avowed

Avowed stammt aus dem preisgekrönten Studio Obsidian Entertainment und spielt in der fiktiven Welt von Eora, die zuerst in der Serie Pillars of Eternity (Säulen der Ewigkeit) präsentiert wird.

Ihr seid ein Abgesandter aus dem fernen Land Aedyr und wurdet herbeordert, um den Gerüchten über eine sich ausbreitende Seuche nachzugehen. Ihr entdeckt eine Verbindung zum Land und ein uraltes Geheimnis, das alles zerstören könnte.

Könnt ihr die Insel und eure Seele vor den Mächten schützen, die sie bedrohen?

Zum Spiel gibt es in der Screenshot-Galerie neue Eindrücke. Außerdem stellen euch die Entwickler das Spiel noch einmal im folgenden Video etwas genauer vor:

Dazu gibt es hier das neue Cover-Artwork zu sehen:

Und zum Abschluss gibt es hier noch einmal den Gameplay-Trailer aus dem Jahr 2023:

Avowed erscheint im Herbst 2024 für Xbox Series X/S und PC. Dazu wird das Spiel direkt ab dem ersten Tag im Xbox und PC Game Pass erhältlich sein.