Avowed: Details zu Kampfsystem und Spielwelt

Obsidian Entertainment taucht nach der Präsentation von Avowed bei der Developer Direct letzte Woche noch tiefer in die Welt ein. Die beiden Gameplay Directors Carrie Patel und Gabe Paramo waren beim offiziellen Xbox Podcast zu Gast und sprachen über Quests, Kampfsystem und mehr.

Im 25-minütigen Gameplay Breakdown, den ihr unten als Video anschauen oder als Blogartikel auf Xbox Wire nachlesen könnt, erzählen die Macher von ihrem Ansatz „Deine Welten, dein Weg“, bei dem Spieler jede Entscheidung zu spüren bekommen.

Patel sagte dazu: „Es geht wirklich um unsere spielerzentrierte Herangehensweise an das Rollenspiel. Die Art und Weise, wie wir wirklich an Konsequenzen und Wahlmöglichkeiten herangehen, besteht darin, den Spielern die Möglichkeit zu geben, zu definieren, wer sie in dieser Welt sind, wie sie sich verhalten wollen – welche Fantasie, welche Herausforderungen sie annehmen wollen.“

Im Rollenspiel werden Spieler auf vielfältige Weise kämpfen können. Mit Schwert und Schild, Schwert und Pistole oder zwei Zauberstäbe. Wie Paramo erzählt, lassen sich Gegner dank des Elementarsystems in Brand setzen, einfrieren, schocken oder man nutzt Objekte in der Umgebung, um mit ihnen zu interagieren.

Ebenso viel Vielfalt kann man bei seiner Ausrüstung erwarten, mit denen Spieler sich an die Umstände anpassen kann und die durch Fertigkeiten ergänzt werden. Dabei schöpfte das Team aus Universum von Pillars of Eternity, in dem auch Avowed angesiedelt ist.

Gabe Para erzählt: „Wir wollten in der Lage sein, so viele Fähigkeiten wie möglich aus den Bäumen zu ziehen – und sie ein wenig anders zu kategorisieren, damit sich der Spieler zu Beginn des Spiels nicht auf eine einzige Wahl festgelegt fühlt. Man kann verschiedene Fähigkeiten kombinieren, um etwas Abwechslung zu bekommen. Man kann sich auf einen Kämpfer festlegen, aber es ist keine erzwungene Klassenzusammenstellung.“

Eure Abenteuer werdet ihr aber nicht allein bestreiten. Ihr zieht mit Begleitern durch die Lebendigen Lande. Sie sind aber mehr als nur Gefährte, wie Patel erzählte.

„Sie alle haben tiefe Bindungen zu verschiedenen Regionen der Lebendigen Lande und sie alle haben ihre eigenen persönlichen Gründe, sich mit dem Spieler zu verbünden und ihm zu helfen, die großen Konflikte zu lösen, denen man im Laufe des Spiels begegnet. Sie sind eure Verbündeten – in gewisser Weise eure Berater, eure lokalen Führer. Sie liefern eine Menge zusätzlicher Kommentare und Kontexte, die etwas über ihren Charakter, aber auch über die Ecke der Welt, die man erkundet, verraten.“

Schaut euch das Video an oder lest den Artikel auf Xbox Wire, um mehr darüber zu erfahren.