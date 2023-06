Avowed: Alpha-Phase noch nicht erreicht

Autor:, in / Avowed

Die lebendige Welt von Eora offenbarte sich Spielern erstmals vor rund einer Woche, als Obsidian Entertainment einen Gameplay-Trailer zu Avowed zeigte.

Die vielen neuen Informationen zum First-Person-Fantasy-Rollenspiel wurden vielerorts diskutiert. Eine Meinung dazu ist, die Charaktermodelle seien „lausig“, wie etwa jemand im Forum von rpgcodex.net sagt.

Einer der Entwickler äußerte sich dazu und gab an, Avowed habe noch nicht den Alpha-Zustand erreicht. Demnach werde man ebenso an der künstlerischen Gestaltung wie an der Beleuchtung Verbesserungen vornehmen.

Am Design selbst werde es aber keine Änderungen geben.

„Alles, was ich sagen kann, ist, dass das Spiel noch nicht in die Alpha-Phase eingetreten ist, die künstlerische Gestaltung wird auf verschiedene Weise verfeinert werden. Die Beleuchtung wird sich ändern. Aber die Designs werden sich natürlich nicht ändern. Sie sind, wie sie sind.“

Avowed soll für Xbox Series X|S, Windows 10/11 und Steam veröffentlicht im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Zum Launch wird es auch im Xbox/PC Games spielbar sein.