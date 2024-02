Avowed: Rollenspiel wird mehrere Enden haben

Während die Spieler in Avowed Entscheidungen und Konsequenzen erwarten können, bietet das Rollenspiel aus der First-Person-Perspektive keine Romanzen oder ein Anerkennungssystem für seine Gefährten.

Allerdings können die Spieler immer noch mehrere Enden erwarten. Im Gespräch mit IGN bestätigte Game Director Carrie Patel, dass Avowed mehrere Enden haben wird.

„Ich meine, es ist ein Obsidian-Spiel. Was wären wir denn sonst, wenn wir nicht ein paar verschiedene Enden hätten?“

„Man muss mit einer gewissen Bandbreite an die Sache herangehen, sowohl bei der Verteilung und Platzierung der Konsequenzen als auch bei der Art dieser Konsequenzen. Manche Dinge benötigen überraschende, aber glaubwürdige Ergebnisse. Wenn alles genau so abläuft, wie man es erwartet, könnte es ein wenig langweilig werden.“

„Und gleichzeitig muss nicht jede Aufgabe weltverändernde Konsequenzen haben. Manche haben durchaus große Auswirkungen auf die Charaktere in der Welt um dich herum, aber manchmal ist die Geschichte, die du erlebst, einfach eine sehr persönliche für die beteiligten Charaktere. Und das ist auch in Ordnung so.

„Ich denke, das Großartige an Rollenspielen ist, dass es eine Menge Spielraum für diese Bandbreite gibt, was den Ton und die Art und den Umfang und die Natur des Inhalts angeht. Man gibt den Spielern also eine große Welt, in der sie viele verschiedene Erfahrungen machen können, die sich alle irgendwie zu ihrer Erfahrung als Protagonist dieses Spiels addieren.“