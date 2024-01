TEKKEN 8: Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr spielen

Am 26. Januar 2024 fällt der Startschuss für TEKKEN 8. Ab heute Nacht um Mitternacht beginnt hierzulande der Pre-load für das Prügelspiel. Und Mitternacht wird es in unseren Breiten auch am 26. Januar werden.

Punkt 00:00 Uhr werden die digitalen Editionen und Online-Features für TEKKEN 8 nach mitteleuropäischer Zeit freigegeben. An der Ostküste der USA ist es demnach der 25. Januar um 18:00 Uhr, an der Westküste der 25. Januar um 15:00 Uhr, während es in Japan am 26. Januar um 8:00 Uhr morgens so weit ist.