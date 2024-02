TEKKEN 8: Entwicklung fast dreimal so teuer wie TEKKEN 7

TEKKEn 8 war in der Entwicklung beinahe dreimal teurer als TEKKEN 7, wie Katsuhiro Harada in einer Antwort auf dem Kurznachrichtendienst X verraten hat.

Er reagierte auf Kritik wegen der geplanten Einführung des TEKKEN-Shops. In der Mitteilung über 2 Millionen verkaufte Spiele hatte Bandai Namco den Ingame-Shop angekündigt.

Spieler können dort Anpassungsgegenstände wie Outfits aus vorherigen TEKKEN-Spielen, Charakter-Skins für Avatare und mehr erwerben. Das Team verteidigte die Pläne im TEKKEN-Talk am 20. Februar während der Vorstellung der Post-Release-Roadmap.

In sozialen Medien schlug dem Entwicklerteam dennoch harsche Kritik entgegen. Ein Nutzer schrieb, dass er hoffe, niemand würde den Shop benutzen. Er befürchte, sobald das Unternehmen Geld mit dem Verkauf von Skins einnehme, würden die Spieler keinen einzigen Skin kostenlos erhalten.

Harada erläuterte die Kostensteigerungen: „Die Entwicklungskosten sind heute zehnmal so hoch wie in den 90er Jahren und mehr als doppelt oder fast dreifach so hoch wie bei TEKKEN 7. Sogar die Fight-Lounge-Server sind kostspielig in der Wartung.“

„Früher gab es nicht so viele Spezifikationen und es gab kein Online-System. Außerdem gab es keine so hohe Auflösung und High Definition. Jetzt wollen so viele Leute, dass das Spiel lange läuft und unterstützt wird. Aus diesem Grund kostet es Geld, das Spiel ständig zu aktualisieren.“