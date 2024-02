TEKKEN 8: Verkäufe knacken die 2-Millionen-Marke

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass TEKKEN 8, der aktuelle Teil der TEKKEN-Reihe, der am 26. Januar 2024 erschienen ist, bereits am Tag der Veröffentlichung über 1 Million Spiele und nach dem ersten Monat 2 Millionen Spiele weltweit abgesetzt hat. TEKKEN 8 wird auch weiterhin durch diverse Content Updates, E-Sport-Events, Musik und Lizenzankündigungen unterstützt.

Bezüglich E-Sport steht als nächstes die TEKKEN WORLD TOUR 2024 an, die am 13. April 2024 startet. Nach den erfolgreichen Events im Rahmen der TEKKEN WORLD TOUR für TEKKEN 7 können sich Spielende jetzt auf spannende Wettkämpfe in TEKKEN 8 freuen. Weltweit finden Events zur TEKKEN WORLD TOUR 2024 statt, bei denen Punkte gesammelt werden können, um letztendlich bei den TEKKEN WORLD TOUR Finals mit dabei zu sein.

Als Teil der regulären Updates erhält TEKKEN 8 den Tekken Shop. Dieser in-game-Shop wird Anpassungsgegenstände wie Outfits aus vorherigen TEKKEN-Spielen, Charakter-Skins für Avatare sowie lizensierte Gegenstände von unseren Kollaborationen mit Partnern enthalten, damit Spielende ihren TEKKEN-Charakteren einen eigenen Touch verleihen können.

Mit dem Verkauf von über 2 Millionen Spielen im ersten Monat seit der Veröffentlichung hat TEKKEN 8 seinen Vorgänger TEKKEN 7 überholt. TEKKEN 7 wird aber immer noch gern gespielt und hält mit insgesamt 11.8 Millionen verkaufter Spiele aktuell den Verkaufsrekord der Reihe.