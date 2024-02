TEKKEN 8: Britische Rap-Künstler liefern Hymne

Der britische Künstler D Double E und der Produzent Fumez The Engineer haben sich für TEKKEN 8 (The Anthem) zusammengetan, eine neue Rap-Single, die das Kampfspiel-Franchise TEKKEN 8 feiert.

TEKKEN 8 (The Anthem) ist von Anfang an stimmungsvoll und melancholisch. Fumez konstruiert flatternde Arpeggios, die mit druckvollen Bässen kontrastieren, während D Double E Takte mit Texten liefert, die sich um TEKKENs ikonischen Charakter drehen: „Not your landlord but I will evict you, your whole family gonna miss you, if I come swinging the sword like Yoshimitsu!“ Es ist eine Mischung aus zwei der kultigsten Künstler Großbritanniens in ihren jeweiligen Bereichen.

„Jeder, der meine Musik hört, weiß, dass ich Kampfspiele liebe, also war es nur logisch, einen TEKKEN-Track zu machen, der wie ein Mishima-Drachen-Uppercut wirkt“, sagt D Double E. „Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein TEKKEN-Spieler und ich bin heiß auf TEKKEN 8″, erklärt Fumez The Engineer. „Ich könnte mir keinen besseren Tag-Team-Partner als Double vorstellen.“