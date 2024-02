Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Neues Gameplay beleuchtet frühe Mission

Neues Gameplay zu Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 beleuchtet eine frühe Mission im Spiel.

Paradox Interactive und The Chinese Room haben zwei Gameplay-Videos für das kommende First-Person-Action-RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht.

Der Creative Director von The Chinese Room, Alex Skidmore, erkundet zusammen mit TCR Community Manager Joshua Matthews als Brujah Kindred Seattle und taucht dabei tief in die Spielmechanik und das Setting ein.

Weitere Gameplay-Videos mit Details zu den Brujah und anderen Clans in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Matthews und Skidmore beleuchten eine Mission zu Beginn des Spiels und erklären, warum der Spielercharakter Phyre ein verlassenes Lagerhaus infiltriert, um Hinweise auf das mysteriöse Zeichen auf seiner Hand zu finden.

Die Spieler müssen ihre Handlungen weise wählen, sei es, dass sie sich mit dem Geheimnisträger des Hofes wie Willem auseinandersetzen oder auf widerspenstige Ghule und Illusionen treffen, die die Umgebung vernebeln.

In der Rolle des „Sheriffs“ des Hofes beeinflussen Phyres Entscheidungen, wie die Welt sie wahrnimmt, und bringen sie der Aufdeckung der Geheimnisse von Seattle näher.

Jeder Clan hat seinen eigenen Spielstil und seine eigenen Disziplinen, die verschiedene Möglichkeiten zur Erkundung bieten. Ob die Brujah mit roher Gewalt, die Banu Haqim mit Mantel und Degen, die Ventrue mit halsbrecherischer Manipulation oder die Tremere mit Blutmagie – die Spieler haben eine große Auswahl an Möglichkeiten.

Details zu den jeweiligen Disziplinen der einzelnen Clans werden noch in diesem Jahr veröffentlicht.

„Das Gameplay und die Action von Bloodlines 2 sind eine Art Tanz. Während die Spieler die Welt erkunden, die Atmosphäre in sich aufsaugen und strategische Entscheidungen treffen, beeinflussen sie ihre Beziehungen zu den Charakteren um sie herum“, erklärt Alex Skidmore, Creative Director bei The Chinese Room. „Die Spieler können ihre Legende wählen, aber die Welt ist dynamisch, und die Charaktere werden sich merken, wie man sie behandelt. Denken Sie sorgfältig nach und vertrauen Sie niemandem.“

Gameplay Trailer:

Extended Gameplay Reveal: