Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Spielbarer Brujah-Clan enthüllt

Der spielbare Clan der Brujah aus Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde enthüllt. Der Brujah-Clan ist einer von insgesamt vier Clans für den man sich entscheiden kann.

Paradox Interactive und The Chinese Room haben bekannt gegeben, dass die rebellischen Brujah einer der vier spielbaren Vampirclans sein wird, die die Spieler für Phyre in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wählen können.

Die Brujah werden oft als Punks missverstanden, sind aber ein leidenschaftlicher Clan, der sich einem Ideal verschrieben hat. Die Brujah in Action gibt es in diesem Trailer:

In Bloodlines 2 zeichnen sich die Brujah durch einen brutalen Nahkampfstil und ihre typischen vampirischen Fähigkeiten, genannt Disziplinen, aus. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, Phyre dem Brujah-Clan zuzuordnen, werden dafür entsprechend belohnt.

Spieler können die Brujah-Disziplin nutzen, um an Schwung zu gewinnen, einen Feind zu packen, ihn zu ziehen und gegen Wände zu schleudern. Die vollständige Liste der Disziplinen für die Brujah wird Anfang 2024 verfügbar sein, und der nächste Vampirclan in Bloodlines 2 wird nächste Woche enthüllt werden.

Bloodlines 2 ist der Nachfolger des Kult-Klassikers Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Das Spiel entführt die Spieler in die dunkle Unterwelt von Seattle, wo Vampire um das Überleben und die Vorherrschaft kämpfen. Eifrige „Kindred“ können sich auf die Veröffentlichung des Spiels im Herbst 2024 freuen.