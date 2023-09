Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Neuer Entwickler nutzt bestehende Assets

In dieser Woche stellte Paradox Interactive Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 nach dem Wechsel des Entwicklers erneut vor. Das Rollenspiel wurde bis 2021 von Hardsuit Labs entwickelt, dann aber eingestellt. Jetzt kümmert sich The Chinese Room um den Titel, wobei das Projekt aber nicht gänzlich neu und damit bei null startet.

Tatsächlich sei ein Großteil der Arbeit von Hardsuit Labs in das sich jetzt in Entwicklung befindliche Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 eingeflossen, wie Sean Greaney von Pardox Interactive in einem Interview verraten hat.

Greaney sagte: „Hardsuit Labs ist ein großartiges Studio, und sie haben bei diesem Projekt sehr gute Arbeit geleistet. Wir hatten nur eine sehr unterschiedliche Vision für das Endprodukt, und wir konnten uns nicht auf diese Vision einigen. Deshalb war es richtig, die Zusammenarbeit zu beenden und ein Studio zu finden, das diese Vision teilt.“ „Die Arbeit, die an dem Spiel geleistet wurde, war sehr wichtig, um uns an einen bestimmten Punkt zu bringen, also wurden die Themen, Seattle als Schauplatz und ein erheblicher Teil der Grafik und der Charaktere übernommen. Es ist nicht von Grund auf neu, aber es ist auch keine direkte Fortsetzung,“, wie er hinzufügte.

Während die Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 für Herbst 2024 angesetzt ist, soll es im Januar erstes Gameplay geben.